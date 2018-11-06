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فن

رامى عياش عن نجاح حفلاته بمصر: بحب شعبها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
شيرين عادل
أكد المطرب اللبنانى رامى عياش، أن نجاح حفلاته على مدار تاريخه الغنائي بمصر جاء نظرا لتعلقه الشديد بشعبها.

وقال "عياش" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعيد كل البعد عن المجاملة من سنة تقريبا شرحت لمعالي وزير السياحة اللبنانية اواديس كيدانيان عن نجاح حفلاتي في مصر وتحضيراتي لدار الأوبرا".

وأضاف: "فقال لي بالحرف الواحد: مصر أم الدنيا وأحبها وأحب شعبها الذي رغم كل ما حصل معه بقي إعلامه ثابتا على تظهير الصورة الراقية للسياحة".

يذكر أن النجم اللبنانى رامى عياش قد شارك مؤخرأ في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ27 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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