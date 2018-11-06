نقيب الصحفيين: منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة.. وإهمال القوى الناعمة صدر صورة البلطجي

عبد المحسن سلامة:
أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية، موضحًا أن منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ شهد نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات وليس صراعا بينها.
جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.
وأكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية.
وأضاف نقيب الصحفيين، أن هناك تطورا فى مستوى الجلسات والموضوعات الخاصة بالمؤتمر.
وأوضح أن منتدى شباب العالم يعتبر تجربة مهمة جدًا لمناقشة أفكار مهمة وتوعية الشباب، مؤكدًا أن المجتمع لا يقوم على فئة معينة، مفيدًا بأنه يجب توعية المجتمع كله لكى يشارك فى صياغة مستقبل مصر فى الفترة القادمة.
https://youtu.be/2xK0ngKX1nw
وأضاف أنه تم التقليل من شأن الصحافة والمسرح والسينما مؤخرًا في الفترة الأخيرة، مما دمر القوة الناعمة في مصر، مؤكدا أن تدمير وتهميش القوة الناعمة ممنهج، مطالبا أن تستعيد القوة الناعمة دورها مرة أخرى ومكانتها.
https://youtu.be/2xK0ngKX1nw
وأضاف نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم قدم نماذج مختلفة بمختلف الجنسيات والثقافة واللون والطباع، لكنها تعكس تكامل الحضارات.
وأوضح أن فكرة المنتدى هى أن تصدر للعالم كله ضرورة إجراء الحوارات والتفاهم والدفع بالصراعات بعيدًا والتصالح مع النفس والتكامل ما بين الحضارات.
https://youtu.be/CqnoRCWU06w
وأضاف نقيب الصحفيين، أن الشباب المشارك فى المنتدى منطلق ويعيش فى أمان، ما يرسل رسالة هامة جدًا لشباب العالم كله أن مصر كلها آمنة ومستقرة.
وأكد أن مصر نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي بعد استعادة الاستقرار والأمن، موضحًا أن جميع دول العالم تحدث بها عمليات إرهابية ومنتدى الشباب يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.
https://youtu.be/yzol45Fy3us
- منتدى الشباب قدم نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات
- نموذج البلطجي تصدر العالم نتيجة إهمال القوى الناعمة
- المنتدى يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.. وتصحيح مسار
أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية، موضحًا أن منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ شهد نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات وليس صراعا بينها.
جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.
وأكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية.
وأضاف نقيب الصحفيين، أن هناك تطورا فى مستوى الجلسات والموضوعات الخاصة بالمؤتمر.
وأوضح أن منتدى شباب العالم يعتبر تجربة مهمة جدًا لمناقشة أفكار مهمة وتوعية الشباب، مؤكدًا أن المجتمع لا يقوم على فئة معينة، مفيدًا بأنه يجب توعية المجتمع كله لكى يشارك فى صياغة مستقبل مصر فى الفترة القادمة.
https://youtu.be/2xK0ngKX1nw
- تقدم مصر فى المنطقة بقوتها الناعمة
وأضاف أنه تم التقليل من شأن الصحافة والمسرح والسينما مؤخرًا في الفترة الأخيرة، مما دمر القوة الناعمة في مصر، مؤكدا أن تدمير وتهميش القوة الناعمة ممنهج، مطالبا أن تستعيد القوة الناعمة دورها مرة أخرى ومكانتها.
https://youtu.be/2xK0ngKX1nw
- نماذج مختلفة
وأضاف نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم قدم نماذج مختلفة بمختلف الجنسيات والثقافة واللون والطباع، لكنها تعكس تكامل الحضارات.
وأوضح أن فكرة المنتدى هى أن تصدر للعالم كله ضرورة إجراء الحوارات والتفاهم والدفع بالصراعات بعيدًا والتصالح مع النفس والتكامل ما بين الحضارات.
https://youtu.be/CqnoRCWU06w
- مصر بلد الأمن والأمان
وأضاف نقيب الصحفيين، أن الشباب المشارك فى المنتدى منطلق ويعيش فى أمان، ما يرسل رسالة هامة جدًا لشباب العالم كله أن مصر كلها آمنة ومستقرة.
وأكد أن مصر نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي بعد استعادة الاستقرار والأمن، موضحًا أن جميع دول العالم تحدث بها عمليات إرهابية ومنتدى الشباب يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.
https://youtu.be/yzol45Fy3us