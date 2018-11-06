نقيب الصحفيين: منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة.. وإهمال القوى الناعمة صدر صورة البلطجي

منتدى الشباب قدم نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات

نموذج البلطجي تصدر العالم نتيجة إهمال القوى الناعمة

المنتدى يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.. وتصحيح مسار

تقدم مصر فى المنطقة بقوتها الناعمة

نماذج مختلفة

مصر بلد الأمن والأمان

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية، موضحًا أن منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ شهد نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات وليس صراعا بينها.جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.وأكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة مرة أخرى لتصبح إلهامًا لحوار الحضارات وليس صراعًا بينها، لافتًا إلى أن افتتاح المنتدى كان مختلفًا عن السنة الماضية.وأضاف نقيب الصحفيين، أن هناك تطورا فى مستوى الجلسات والموضوعات الخاصة بالمؤتمر.وأوضح أن منتدى شباب العالم يعتبر تجربة مهمة جدًا لمناقشة أفكار مهمة وتوعية الشباب، مؤكدًا أن المجتمع لا يقوم على فئة معينة، مفيدًا بأنه يجب توعية المجتمع كله لكى يشارك فى صياغة مستقبل مصر فى الفترة القادمة.https://youtu.be/2xK0ngKX1nwوقال نقيب الصحفيين، إن مصر كانت تتقدم المنطقة وتسودها بقوتها الناعمة بالأفلام والمسرحيات والدراما والصحافة، ولكن في الفترة الأخيرة تم إهمال القوى الناعمة والتقليل من شأنها وأصبحنا نصدر للعالم نموذج البلطجي.وأضاف أنه تم التقليل من شأن الصحافة والمسرح والسينما مؤخرًا في الفترة الأخيرة، مما دمر القوة الناعمة في مصر، مؤكدا أن تدمير وتهميش القوة الناعمة ممنهج، مطالبا أن تستعيد القوة الناعمة دورها مرة أخرى ومكانتها.https://youtu.be/2xK0ngKX1nwقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ شهد نماذج مختلفة للحوار بين الحضارات وليس صراعا بينها، لافتًا إلى أن حضور شبابا من مختلف جنسيات العالم للمنتدى يبعث رسالة مهمة جدًا بعنوان السلام.وأضاف نقيب الصحفيين، أن منتدى شباب العالم قدم نماذج مختلفة بمختلف الجنسيات والثقافة واللون والطباع، لكنها تعكس تكامل الحضارات.وأوضح أن فكرة المنتدى هى أن تصدر للعالم كله ضرورة إجراء الحوارات والتفاهم والدفع بالصراعات بعيدًا والتصالح مع النفس والتكامل ما بين الحضارات.https://youtu.be/CqnoRCWU06wقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن منتدى شباب العالم أكبر وأهم دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، لافتًا إلى أن الشباب المشاركين من جميع دول العالم بالمنتدى يرون ذلك بأنفسهم.وأضاف نقيب الصحفيين، أن الشباب المشارك فى المنتدى منطلق ويعيش فى أمان، ما يرسل رسالة هامة جدًا لشباب العالم كله أن مصر كلها آمنة ومستقرة.وأكد أن مصر نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي بعد استعادة الاستقرار والأمن، موضحًا أن جميع دول العالم تحدث بها عمليات إرهابية ومنتدى الشباب يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان.https://youtu.be/yzol45Fy3us