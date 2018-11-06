سفارتنا في بريتوريا عن تكريم الرئيس لحفيد مانديلا: يعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين

علَّقت سفارة مصر بمدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لزوندوا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، مؤكدة أن التكريم يعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين.



وأبرزت السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للذكرى المئوية للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا على هامش أعمال شباب منتدى العالم المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.



وشارك في حفل التكريم زوندوا مانديلا حفيد الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، ممثلًا عن أسرة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل.



وأكدت السفارة المصرية أن هذا التكريم يأتي ليعبر عن عمق العلاقات بين كل من مصر وجنوب أفريقيا، وكذا مدى تقدير مصر لذكرى الزعيم الجنوب أفريقي الراحل الذي يعد مثالًا للشباب في القارة الأفريقية والعالم ككل.