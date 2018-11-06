ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارتنا في بريتوريا عن تكريم الرئيس لحفيد مانديلا: يعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:27 م
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم حفيد مانديلا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
علَّقت سفارة مصر بمدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لزوندوا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، مؤكدة أن التكريم يعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين.

وأبرزت السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للذكرى المئوية للرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا على هامش أعمال شباب منتدى العالم المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشارك في حفل التكريم زوندوا مانديلا حفيد الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، ممثلًا عن أسرة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل.

وأكدت السفارة المصرية أن هذا التكريم يأتي ليعبر عن عمق العلاقات بين كل من مصر وجنوب أفريقيا، وكذا مدى تقدير مصر لذكرى الزعيم الجنوب أفريقي الراحل الذي يعد مثالًا للشباب في القارة الأفريقية والعالم ككل.
سفارتنا في بريتوريا عن تكريم الرئيس لحفيد مانديلا: يعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين
سفارتنا في بريتوريا عن تكريم الرئيس لحفيد مانديلا: يعبر عن عمق العلاقات بين الدولتين
loading...

ترشيحاتنا

بيان مشترك لرابطة النقاد الرياضيين وجمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين

الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجمه السابق لتدعيم الفريق

مجدي عبد الغني يدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي بطريقة مميزة

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

الرئيس السيسي: نتائج إصلاح التعليم ستظهر بعد 14 عاما

التوانسة تنفسوا الصعداء بغيابه.. لماذا يثير أزارو رعب الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد بيومي يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والترجي

السيسي: محمد بن زايد أخي وحبيبي وليس مجرد صديق

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

بوست رجل رئيس المدينة فركلني بقدمه.. بائعة الخضار لـ صدى البلد: اتهنت قدام أطفالي والاعتذار مش كفاية

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

فيديو

الليلة.. الرئيس السيسي في حوار خاص مع الإعلامية زوريال إدوالي
نقيب الصحفيين: منتدى شباب العالم يصحح مسار المنطقة.. وإهمال القوى الناعمة صدر صورة البلطجي
الأوقاف: منتدى شباب العالم يدعم دور مصر فى نشر قيم السلام العالمي.. فيديو
CNN تعرض تقريرا عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري.. فيديو
شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟