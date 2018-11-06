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أخبار البلد

وزيرة السياحة تعقد عددا من اللقاءات المهنية على هامش بورصة لندن

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عددًا من اللقاءات المهنية المهمة بعدد من كبار منظمى الرحلات من بينهم شركة Abercrombie & Kent التي تعتبر أحد أكبر منظمى الرحلات فى العالم، وذلك على هامش مشاركتها في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM التى تستمر خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الحالي في العاصمة البريطانية لندن.

وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وخلال اللقاء أكد مسئولو الشركة أن هناك طلبا متزايدا من قبل عملائها على زيارة مصر خاصة إلى مدينة القاهرة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الرحلات النيلية في الأقصر وأسوان، مشيرين إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة زيادة عدد الفنادق العائمة الخاصة بها في مصر.

واستعرضت وزيرة السياحة خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية لجميع قطاعاتها والقطاع السياحى ككل، وكذلك الإصلاحات التشريعية مما يساهم في خلق هيكل إداري وقوانين تضع السياحة المصرية في مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأكدت المشاط أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، لافتة إلى أنه فيما يخص الخدمات الفندقية يتم حاليا مراجعة وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية ‪ لتتماشى مع المعايير الدولية.
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