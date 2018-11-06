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محافظات

صحة بني سويف تعقد اجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيروس سي ..صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:33 م
إجتماعا تحضيريا للحملة
إجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيرس "سي"
محمد عبد الحليم
عقدت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبرئاسة الدكتورة شيرين صلاح مدير الرعاية الأساسية والدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى وبحضور الدكتور محمد العزيزى بشئون الأقاليم بالوزارة، اجتماعا تحضيريا لبدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لحملة القضاء على فيروس سى ضمن مبادرة (100 مليون صحة) وذلك للوقوف على ما تم من إجراءات للإعداد للحملة لتحقيق المستهدف منها وإنجاحها .

الجدير بالذكر أن الحملة تبدأ بمحافظة بنى سويف فى 1 ديسمبر المقبل حتى نهاية شهر فبراير 2019.

حضر الاجتماع مديري الإدارات الفنية والصحية والدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات بالمديرية.
صحة بني سويف تعقد اجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيروس سي ..صور
صحة بني سويف تعقد اجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيروس سي ..صور
صحة بني سويف تعقد اجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيروس سي ..صور
صحة بني سويف تعقد اجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيروس سي ..صور
صحة بني سويف تعقد اجتماعا تحضيريا للحملة القومية ضد فيروس سي ..صور
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