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تعليم

جامعة جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية عن أساسيات إدارة مزارع الدواجن

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت كلية الطب البيطرى بقنا، الدورة التدريبية الأولى عن" أساسيات إدارة مزارع الدواجن والسيطرة على أهم الأمراض في قطعان التسمين " في الفترة من 6-8 نوفمبر 2018، تحت رعاية الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى.

أشاد الدكتور يوسف الغرباوى- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم مثل هذه الدورات والفعاليات، مؤكدًا بأنه أصبح من حق الجامعات إقامة شراكات ومصانع خاصة بها والجامعة بصدد إنشاء عنابر ومجزر في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن كل أنشطة الجامعة تهدف إلى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، كما أن الدولة توجهت إلى خدمة المجتمع المحيط، مؤكدًا أن على كل كلية أن تقدم دورات لا يستطيع الطالب التحصل عليها في الدراسة لإكساب الطلاب مهارات معينة يتطلبها سوق العمل وكذلك مشاركتهم في القوافل التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمد وائل عبد العظيم- القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى، أن الدورة التدريبية تتناول موضوعات هامة منها كيفية إدارة مزرعة الدواجن والتغذية السليمة للدواجن وأهم الأمراض التى تصيب قطعان التسمين.

وأضاف الدكتور عادل السيد- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن هذه الدورات التى تفيد الطلاب تقدم جانب عملى حيث يتم التدريب على كيفية التشريح وكيفية معرفة الصفة التشريحية للأمراض المختلفة وطرق العزل والتصنيف للميكروبات المختلفة وطرق العلاج.

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم أحمد- أستاذ أمراض الدواجن بالكلية، بأن هذه الدورة والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام يشارك فيها 40 من الطلاب والخريجين ويحاضر فيها أعضاء هيئة التدريس من قسم أمراض الدواجن والأغذية.
جامعة جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية عن أساسيات إدارة مزارع الدواجن
جامعة جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية عن أساسيات إدارة مزارع الدواجن
جامعة جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية عن أساسيات إدارة مزارع الدواجن
جامعة جنوب الوادى تنظم دورة تدريبية عن أساسيات إدارة مزارع الدواجن
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