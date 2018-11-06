الدنبوقي: تصريح الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الأهلية يؤثر إيجابيا في التطوير

قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عن ماصرحت به ممثلة الأمم المتحدة في مصر، أثناء حضورها منتدى شباب العالم المقام فى شرم الشيخ بأن التحرش والعنف المنزلي من أكثر الكوارث التي تواجهها المرأة في مصر، أن المجلس القومى للمرأة يغطي الكثير من المحافظات، لكن ينقصه بعض الخبرات لمواجهة بعض الظواهر مثل العنف ضد المرأة، وأطالب بتوحيد الجهود مع منظمات المجتمع المدني لأن ذلك سيخلق تواصل أسهل مع الضحايا.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" مؤخرًا أول أمس، وصرح الرئيس أن قانون الجمعيات الأهلية يجب تعديله، وهذا سيكون له أثرا إيجابيا وسيخلق صحوة فى المجتمع المدنى، وأتمنى وجود تثقيف جنسى فى المدارس من الحضانة وأن يكون التعليم مشتركا.



وأشار لوجود قانون للتجريم للتحرش والعنف ولكن لابد إلى أن تكون العقوبة رادعة، والتوعية مهمة والتثقيف المجتمعي من خلال المجلس القومى والإعلام والمنتجين العرب والمسلسلات والأفلام.

