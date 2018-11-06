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فن

الفنان أيوب العبدي ضيف مريم قصيري ببرنامج نجوم الأولى

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شارك الفنان ''أيوب العبدي'' ببرنامج نجوم الأولى الذي تقدمه الإعلامية مريم قصيري، على شاشة التليفزيون المغربي، وظهر خلال الحلقة رفقة نخبة من أشهر شيوخ العيطة كالفنان جمال الزرهوني، والشيخة ضونة، وسي محمد ولد صوبة، إضافة إلى الفنان والباحث نسيم حداد، وأدى أيوب العبدي ''عيطة الواد الواد ''بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الشعبية، والتي نالت إعجاب واستحسان الجمهور الحاضر.

الفنان ''أيوب العبدي''، من مواليد مدينة أسفي، ودخل الميدان الفني وخصوصا فن العيطة عن حب، تتلمذ على يد مجموعة من رواد العيطة وشيوخها الكبار، كالمرحومة فاطنة بنت الحسين، وأولاد بنعكيدة، وخديجة مركوم، والشيخ جمال الزرهوني، والشيخ ولد الصوبا، والشيخ حجيب.

وشهدت هذه السنة نشاطا فنيا كثيفا ل''أيوب العبدي'' عبر مشاركته في عدة مهرجانات و هرات كبرى، كمهرجان فن العيطة بمدينة أسفي، مهرجان مولاي عبد الله أمغار، مهرجان الصويرية، مهرجان محار الواليدية، كما أحيا العديد من السهرات والحفلات داخل وخارج أرض الوطن، وكان حضوره مميز في عديد من وسائل الإعلام الوطنية والعربية سواء البصرية أو المسموعة أو الإلكترونية.
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