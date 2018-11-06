انطلاق الأسبوع البيئي السادس الأسبوع المقبل بجامعة المنوفية

استهل مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية جلسته الثالثة المنعقدة صباح اليوم بتقديم التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف وذلك برئاسة الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.



استعرض قرمان خلال المجلس استعدادات الجامعة لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي السادس حاملا شعار " الحفاظ علي البيئة عنوان تقدم الشعوب " مؤكدا أهمية الحرص علي سلامة البيئة والحفاظ علي نظافتها مشددا علي كل مسئول سواء كان عميدا أو أستاذا أو أيا كان موقعه أن يراقب مستوي نظافة مؤسسته ويشدد العقوبة علي المسئولين عنها وذلك إيمانا منه بأن النظافة هي عنوان تقدم الشعوب.



كما استعرضت كليات الجامعة ما تم من أنشطة وفعاليات خلال الأسابيع البيئية التي نظمتها كل كلية علي حدة من قوافل وندوات توعوية.



وأعلن قرمان موافقة مجلس البيئة على إنشاء مركز للخدمات والإستشارات البيطرية بكلية الطب البيطري وإحالة المقترح إلى مجلس الجامعة للحصول علي الموافقة وضمها للائحة الداخلية للجامعة واعتبارها وحدة ذات طابع خاص لها والاستقلال الفني والمالي والإداري.



كما عرضت الدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة خلال الجلسة أن تم خلال الاجتماع التشاوري للتحالف الإقليمي لمحو الأمية، مؤكدة أهمية انضمام جامعة المنوفية للتحالف الإقليمي لمحو الأمية لتكون الجامعة جزء مشارك وفعال لها، كما عرضت لعبة "بنك الأخلاق" مطالبة بطباعتها ونشرها لنشر القيم الأخلاقية بين الطلاب.



ومن جانبها عرضت الدكتورة إيمان شكر منسق صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات مع الجامعة عرضا وافيا علي ما تم من ندوات جابت كليات الجامعة لتوعية الطلاب دينيا وقانونيا وصحيا بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات.



واختتم المجلس أعماله بعرض جدول الأعمال وما تم إنجازه خلال الشهر الماضي من قوافل وندوات وحملات علاجية وتوعوية.



كما دعا قرمان إلى أهمية المشاركة فى ندوة "حلل واكتشف فى مبادرة 100 مليون صحة"، والتي ستعقد غدا بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة مؤكدا أهميتها في جعل مصر خالية من فيرس C.

