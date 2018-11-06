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أخبار العالم

موقع أمريكي: ترامب ستهزمه هيلاري كلينتون أو زوجة أوباما في الانتخابات المقبلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمه
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخسر انتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 إذا ما خاضت ضده امرأة المنافسة، وذلك وفقًا لاستطلاع أجراه 'أكسيوس' بالتعاون مع موقع "سيرفاي مونكي".

ووفقًا لموقع "اكسيوس"، فإن 64% من النساء الناخبات المشاركات في الاستطلاع لا يرغبن في ولاية ثانية لترامب، ووصف الموقع تلك النسبة بأنها حاسمة في 2020، ولفت إلى أنهن يتجهن للبحث عن ديمقراطيين لترشيحهم في انتخابات 2020.

وحسبما ذكر الاستطلاع، أنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تخوض زوجة الرئيس السابق ميشيل أوباما والمذيعة اللامعة أوبرا وينفري الانتخابات إلا أنهما سيسحقان ترامب إذا ما قررا الدخول في مواجهة معه، فقد كانت نسبة تفضيل ترامب هي 40٪ فقط بين الناخبين المسجلين، مقارنة بـ 62٪ لأوباما و55٪ لصالح وينفري.

وأوضح الاستطلاع أنه إذا أعيدت انتخابات 2016 فإن هيلاري كلينتون ستتفوق على ترامب في التصويت الشعبي بفارق مماثل لعام 2016 (50٪ إلى 45٪ من الناخبين)، حيث أنها لازالت تحظى بنسبة كبيرة بالقبول.
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