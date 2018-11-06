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أخبار العالم

شاهد.. إسرائيل تنشر انفوجراف يسب الديمقراطيين وينحاز لـ ترامب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:37 م
سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء انفوجراف حول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكى والذي يشير إلى التأييد التام للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وللتيار الداعم له الكونجرس.

ويشير الانفوجراف الذى نشرته "يديعوت احرونوت" إلى مساندة إسرائيل للرئيس الأمريكي حيث يتحيز الانفوجراف لتيار الجمهوريين ويشيد بهم وبجهودهم إلى جانب ترامب فى تعافى الاقتصاد الأمريكي ووقف الهجرة غير الشرعية وإغلاق الحدود مع المكسيك.

ويسب الانفوجراف الإسرائيلي تيار الديمقراطيين ويصفهم بالحمير ويسب المؤيدين والداعمين لهم وهو التيار المضاد لتيار الرئيس الأمريكي.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن أعضاء الجالية اليهودية الأمريكية ستحتشد لنصر تيار الجمهوريين الموالى لترامب والداعم لإسرائيل مشيرة إلى مسيرات مؤيدي ترامب التى تدعى لانتخاب الجمهوريين.

وبدأ الناخبون الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بالإضافة لاختيار عدد من حكام الولايات حيث يتم التصويت على اختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435 وحكام 36 ولاية.
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