برلماني: تأسيس مدينة للشباب الأفريقي بشرم الشيخ خطوة لترسيخ مكانة مصر

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تأسيس مدينة للشباب الأفريقي في شرم الشيخ، خطوة مهمة لترسيخ مكانة مصر فى القارة الأفريقية بشكل أكبر.



وأضاف عبد العزيز، فى بيان له، أن الرئيس السيسى لم يتعامل مع ملف العودة للقارة الأفريقية باعتباره شعارًا فقط، وإنما اتخذ خطوات مهمة على أرض الواقع لاستعادة الروابط بين مصر ومختلف دول القارة.



وأشار عبد العزيز، إلى أن الاهتمام بالشباب الأفريقى أحد أهم السبل لبناء علاقات فعالة فى المستقبل بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لمنوها أن السيسى يدرك أن الشباب هم المفتاح الأساسى لنهوض القارة الأفريقية.



وأوضح أن أهمية تطبيق هذه الفكرة ينبع من تزامنها مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى في 2019، وهو ما يعطى مساحة كبيرة لخلق مكانة رائدة لمصر فى مختلف الملفات الأفريقية ومع كافة الدول على حد سواء.



وأكد أن الرئيس السيسى كان لديه توجه وسياسة واضحة تجاه كافة دول القارة دون تمييز وهو ما لاحظناه فى الزيارات الرسمية التى نظمها لمختلف دول القارة على مدار السنوات الماضية.