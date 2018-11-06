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أخبار البلد

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ماراثون منتدى شباب العالم للدراجات والذي بدأ في السابعة صباحا ولمسافة 7 كيلو مترات، مع شباب من أكثر من مائة وستين دولة حول العالم وأيضا أكثر من أربعين شابا وشابة من الأبطال الحائزين على الميداليات الأولمبية والبارولمبية من الأبطال المصريين.

وانطلق الماراثون من بداية طريق السلام وحتى أيقونة السلام في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس السيسي كلمة للشباب في مختلف أنحاء العالم قائلًا:أولًا أحب أن أرحب بكل شباب العالم الحاضرين وغير الحاضرين وأود أعرب عن تمنياتنا بسماع شباب العالم لنا ونؤكد له أننا نسمعه ونتواصل معه ونهتم بآرائه. إننا اليوم نود أن نرسل رسالة من شرم الشيخ رسالة أمل رسالة أمان من منطقة صعبة ولكننا هنا في مصر في سيناء في شرم الشيخ أرض السلام نؤكد أننا نرسل للعالم كافة رسالة سلام رسالة محبة رسالة اعتزاز ونؤكد أيضًا من خلالكم ومن خلال منتدى شباب العالم وعلى مدار الأيام القليلة الماضية أن مصر شعبا وقيادة رافضين للتمييز رافضين للعنصرية رافضين للتطرف وللغلو رافضين للإرهاب كما نؤكد جميعًا إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو غدا أفضل نحو عالم أفضل عالم السلام عالم المحبة عالم الاستقرار.

ثانيا أحب أن أقول إن الحضارة المصرية التي ساهمت في تشكيل الكثير من حضارات العالم بكل حقبتها لها امتداد يتمثل في شعب مصر. الشعب الذي رفض التطرف والغلو شعب يبحث عن العيش المشترك ويرفض الصبغة العنصرية ليس فقط ذلك وإنما شباب هذا الشعب يتصدون منذ سنوات لأحد أشرس المعارك ضد الإرهاب والتطرف من أجل حماية شعبه وحماية وطنه وحماية منطقته وحماية العالم أجمع وقدم الأرواح والمصابين من أجل ذلك. الشعب المصري يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع وكان ومازال يتصدى بمفرده لهذه الحرب ضد الإرهاب.

رسالتنا اليوم رسالة سلام ومحبة من خلالكم ومن خلال منتدى شباب العالم تلك رسالتنا. وأحب أيضًا أن أدعو الشباب الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام بالمشاركة في منتدى شباب العالم هذا العام أننا نطمح أن يشرفونا بوجودهم الأعوام القادمة ليشاركوا معنا وأخيرًا أحب أن أشكركم على تواجدكم وأن التقط صورة تذكارية معكم.
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في ماراثون سلام منتدى شباب العالم
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