محمد سليمان يتولى تدريب فريق الحرية بالدرجة الثالثة

قرر مجلس إدارة نادى الحرية الرياضى برئاسة ابراهيم أبو صندوق، التعاقد بشكل رسمى مع محمد سليمان، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول.



وجاء تشكيل الجهاز كالاتى:



ابراهيم حسن مدير كرة وإدارى

محمد سليمان مدير فنى

عنتر عطيه مدرب عام

كابتن روما مدرب حراس

مصطفى المانى طبيب أول



ويلعب فريق الحرية في مجموعة مطروح بدوري الدرجة الثالثة.