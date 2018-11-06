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رياضة

محمد سليمان يتولى تدريب فريق الحرية بالدرجة الثالثة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادى الحرية الرياضى برئاسة ابراهيم أبو صندوق، التعاقد بشكل رسمى مع محمد سليمان، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول.

وجاء تشكيل الجهاز كالاتى:

ابراهيم حسن مدير كرة وإدارى
محمد سليمان مدير فنى
عنتر عطيه مدرب عام
كابتن روما مدرب حراس
مصطفى المانى طبيب أول

ويلعب فريق الحرية في مجموعة مطروح بدوري الدرجة الثالثة.
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