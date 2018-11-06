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"ميادة" تخلت عن العادات والتقاليد لتصبح صديقة للاسكوتر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
نهلة الشربينى - عدسة : على الخشاب
تتنقل بين السيارات بخفة تخطف أنظار الجميع ممن يدعموها بكلمات بسيطه وابتسامات تعطيها جرعة من الثقة في الاستمرار.. مستقلة "الاسكوتر" الخاص بها.. لا تبالي كل من ينهر تصرفها فقط.. تقود واثقة من اختيارها الصائب .

"ميادة" اختارت "الاسكوتر" كوسيلة مواصلات لها بدلا من السيارة والمواصلات العامة.. لم تنجو من انتقادات البعض لكن احتياجها له وتقبل المجتمع لركوب الفتيات الاسكوتر حتى اصبح واسع الانتشار.. أعطاها دعما نفسيا كبيرا ساعدها على الانطلاق به منذ عام.. شاركت خلاله بعدة سفريات لمسافات طويلة مع صديقتها وحولت تجربتها إلى دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لكل فتاة في حاجه لخوضها يمكنها الركوب خلف ميادة.

تصف ميادة "الاسكوتر" بصديقها الذي يمكنها من خلاله التنفيس عن غضبها أو تخطي أي مشاعر سلبية بداخلها.. دائما ما تسرع إليه للتجول به في حين يمثل أيضا رفيق معاون لها أثناء العمل فوفر لها الكثير من الوقت والمجهود أثناء عملها الذي يتطلب التنقل كثيرًا .

روت ميادة قصتها مع الاسكوتر منذ أن بدأت من عام: "من أكتر من سنة كنت بفكر اجيب عربية لحد ماحد عرض عليا اشتري الاسكوتر اللي كنت وقتها معرفش اي حاجه عنه تبرعت بنت بوقتها ليا وجت علمني وخرجت معايا بيه.. فضلت فترة مرعوبة اخرج بيه عمري ماتخيلت أن هقدر امشي بيه في الشارع وهعدي الملفات والإشارات".

واستكملت ميادة "تلقيت الدعم من المارة بالشارع فالجميع يفسح لي الطريق بابتسامة عريضة.. ولم تحبطني انتقادات البعض لكن الأمر تطلب الصبر في القليل من المناطق الشعبية التي لم تتقبل.. لذا اردت أن ينتشر الاسكوتر بشكل أكبر وعمدت ذلك عن طريق الجروبات الخاصة بالفتيات عبر الفيسبوك فوفرت لها جزءا من وقتي يوميا لاقابلهم وتجعلهم يجربون ركوب الاسكوتر من خلفي.. وكانت التجربة ناجحة فهناك العديد من الفتيات كانت في غاية السعادة وقرروا خوض التجربة مرة أخرى بشراء الاسكوتر"
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