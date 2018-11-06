ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المخلفات والأكياس البلاستيكية تهدد بانقراض الأسماك من الشواطئ المصرية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
اسلام مقلد
عقدت اليوم "الثلاثاء"، القرية الفرعونية بالجيزة، بالتعاون مع وزارة البيئة، ندوة حول التنوع البيولوجي وأهميته في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، بحضور عدد من المهتمين بالشأن البيئي من الجمعيات، وزوار القرية الفرعونية.

وأكدت الدكتورة شيماء طه مدير محمية الغابة المتحجرة، أن الندوة تضمنت شرح مفهوم التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التعريف بالمحميات الطبيعية، وتعدد البيئات وتنوعها داخل جمهورية مصر العربية، والتحديات التي تواجه التنوع البيئى داخل مصر، مشيرة إلى أن هذه النقاط هامة جدا لرفع الوعي لدى الأطفال.

وأوضحت طه، أن الندوة قدمت اختصارًا مبسطًا لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والمقرر من 13 وحتى 29 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة 196 دولة.

وأكدت طه أن أكبر المشاكل التي تواجه الشواطئ المصرية مما يؤثر على حالة البيئة، هي المخلفات والأكياس البلاستيكية، التي تؤدي إلى وفاة أنواع من السمك مهددة بالانقراض، مشيرة إلى أن الندوة تناولت أيضا ضرورة الحفاظ على الشعب المرجانية بالشواطئ المصرية.

من جانبها أوضحت راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، أن الندوة جاءت في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، بشأن رفع الوعي البيئي لدي المواطنين وجميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني.
المخلفات والأكياس البلاستيكية تهدد بانقراض الأسماك من الشواطئ المصرية
المخلفات والأكياس البلاستيكية تهدد بانقراض الأسماك من الشواطئ المصرية
المخلفات والأكياس البلاستيكية تهدد بانقراض الأسماك من الشواطئ المصرية
المخلفات والأكياس البلاستيكية تهدد بانقراض الأسماك من الشواطئ المصرية
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يدرس تغيير طاقم حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

شاهد.. رجل إطفاء يجازف بحياته لإنقاذ طفلة من سيول الكويت

CNN تعرض تقريرا عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري.. فيديو

أمين الفتوى يحسم الجدل في قضية النقاب

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

التوانسة تنفسوا الصعداء بغيابه.. لماذا يثير أزارو رعب الأهلي قبل نهائي أفريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

فيديو

الأوقاف: منتدى شباب العالم يدعم دور مصر فى نشر قيم السلام العالمي.. فيديو
CNN تعرض تقريرا عن أسباب تحسن الاقتصاد المصري.. فيديو
شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي
شاهد.. لفتة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان مع الجنود السعوديين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟