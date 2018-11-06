فعاليات مكثفة لحزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عدة فاعليات لخدمة المواطنين بعدد من المحافظات وكان من ضمنها توجيه قوافل طبية للكشف على المواطنين وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



ونظم الحزب بمحافظة القاهرة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على 800 شخص بمنطقة مساكن الدلتا بحى السلام، كما يعتزم تنظيم حفل للطلاب الأيتام الملحقين بمدارس إدارة المطرية التعليمية، وذلك بمسرح الأمل بالإدارة التعليمية.



وفي محافظة الجيزة، أقام حزب مستقبل وطن، منفذ لبيع الخضروات، وخاصة البطاطس بأسعار مخفضة بمركز العياط وفى محافظة القليوبية، يعتزم الحزب تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والطلبة المتفوقين بقرية الأحراز بمركز شبين القناطر، غدا الأربعاء.



وفى محافظة الغربية، وزع الحزب نحو 1000 كرتونة تحتوى على سلع تموينية، بالإضافة إلى 1000 بطانية على عدد من الأسر الفقيرة بمدينة زفتى.



وشملت فعاليات الحزب تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم بقرية كفر سالم بمركز بسيون، بالإضافة إلى تنظيم قافلة تموينية بذات القرية لبيع الخضروات وخاصة الفاكهة بأسعار مخفضة.



كما وقع الحزب، بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة دمياط، لتنظيم فصول محو الأمية بمدينة دمياط الجديدة، كما يعتزم الحزب، اليوم الثلاثاء، تنظيم قافلة طلبة بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ.



ويعتزم الحزب أيضا، اليوم الثلاثاء، تطوير وتجميل مدخل مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وكذلك رفع كفاءة مبنى خاص بالتمريض بمستشفى الضبعة المركزى، بالإضافة إلى الإستمرار فى المشاركة بحملة الشكف المبكر عن فيروس "سى".



وفى محافظة الإسماعيلية، نظم الحزب قافلة بيطرية بمنطقة البعالوة الكبرى، بمركز التل الكبير، حيث تم توقيه الكشف على بعض رؤوس الماشية بالمجان. ويعتزم الحزب تنظيم قافلة طبيه بالمنطقة الصناعية بمركز أبو صوير بالإسماعيلية.



وفى محافظة الوادى الجديد، يعتزم الحزب، اليوم الثلاثاء، تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى بمنطقة شرق العوينات، وكذلك توزيع المواد التموينية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنفس المنطقة عبر سيارات متنقلة.



ونظمت أمانة المرأة بالحزب، ندوة بعنوان "مشاركة المرأة فى العمل السياسى"، بمقر المجلس القومى للمرأة، بمركز باريس بحضور العشرات من السيدات، بالاضافة إلى تنظيم ندوة بعنوان "محاربة الفكر المتطرف"، بدار مناسبات قرية البشندى بمركز بلاط بحضور كثيف من ال 100 شخص.



كما يعتزم الحزب تنظيم قافلة طبية فى مختلف التخصصات لتوفيع الكشف الطبى بقرية الخرطوم بمركز الخارجة، بالإضافة إلى زيارة كنيسة السيدة العذراء، لتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة المنيا.



