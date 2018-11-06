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برلمان

مستقبل وطن بالمطرية تكرم 200 طالب بحضور نواب الدائرة.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:32 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمطرية بمحافظة القاهرة حفل تكريم لـ ٢٠٠ من الطلبة المقيدين بإدارة المطرية التعليمية بحضور النائبين على الدمرداش، وائل الطحان عضوى المجلس عن دائرة المطرية.

كما حضر الاحتفالية احمد شعبان امين القسم -نقيب معلمى القاهرة ،حيث تضمن الاحتفال توزيع هدايا عينية على الطلبة.

يذكر أن حزب مستقبل بالقاهرة يقوم بعدد من الأنشطة الخدمية والاجتماعية والتعليمية بكافة أمانته على مستوى المحافظة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من أجل بناء واستقرار الوطن.
مستقبل وطن بالمطرية تكرم 200 طالب بحضور نواب الدائرة.. صور
مستقبل وطن بالمطرية تكرم 200 طالب بحضور نواب الدائرة.. صور
مستقبل وطن بالمطرية تكرم 200 طالب بحضور نواب الدائرة.. صور
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