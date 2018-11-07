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أخبار العالم

غدا.. انطلاق مؤتمر المنتدى العربي للتنمية في لبنان بمشاركة 50 منظمة دولية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيرين عادل
ينطلق غدا المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) والذي يستمر لمدة يومين فى بيروت ، تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبمشاركة ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية مختصة بالبيئة والتنمية والتمويل لمناقشة قضايا تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء البحرين تفاصيل إنطلاق المنتدي والتقرير السنوي الـ 11 التي يصدرها (أفد) ضمن سلسلة "حالة البيئة العربية" ويحدّد الاحتياجات التمويلية، ويعرض للثغرات والتحديات التمويلية التي تواجه البلدان العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها.

يستعرض التقرير خيارات تمويل التنمية المستدامة بعد الحروب والصراعات، ويحدد الثغرات والتحديات والفرص والمصادر والقنوات لتمويل التنمية المستدامة التي حددها أكثر من 200 خبير وباحث، بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة، من بينها البنك الدولي و(إسكوا)،وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD)، والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية.

ويغطى تقرير 2018 متطلبات التمويل للانتقال إلى النمو المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياق خطة عام 2030، بعد تحديد المشاكل واقتراح الحلول المؤدية إلى رعاية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
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