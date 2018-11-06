الباعة وتدهور محطة قطارات الغزل وعدم وجود مزلقان.. قنبلة موقوتة تهدد أرواح مواطني المحلة.. فيديو وصور

محطة غزل المحلة صداع فى رأس مسئولي هيئة السكك الحديدية والتنفيذيين

الأهالي يطالبون مجلس الوزراء بتخصيص موارد مالية لدعم تطويرها وإنشاء مزلقان إلكتروني

سقوط أرواح المواطنين أسفل عجلات القطارات وانتشار البلطجة وأوكار المخدرات بسبب غياب الأمن

يعاني الآلاف من أبناء ومواطني منطقتي الزهراء والرجبي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية من الاستمرار فى أزمة تهدد بحصد أرواح الآلاف من أبناء وعمال المدينة العمالية؛ بسبب تهالك البنية التحتية لمحطة غزل المحلة للقطارات وعدم وجود مزلقان أمن لأرواح المواطنين وطلاب المدارس الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الاستياء والغضب الشديدين جراء تجاهل المسئولين بالوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية؛ لشكواهم المتكررة حيال خطر المحطة التى تحولت إلى مأوى لانتشار البلطجة ومروجي الاتجار في المواد المخدرة.أعرب المواطنون عن استيائهم وغضبهم الشديدين جراء تجاهل مسئولي هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا لمطالبتهم بضرورة تركيب مزلقان إلكتروني مطور، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل محطة الغزل فى ظل عدم توافر دورات مياه أو خدمات أعمدة إنارة وكشافات بطول المحطة التى تصل بين خطي السكك الحديدية الواصل بين مدن "طنطا – المنصورة – دمياط"."الحمد لله على كل على نعمة الصحة وكفايانا حرقة دم بسبب عدم مراعاة مسئولي السكك الحديدية ووزارة النقل لاستغاثاتنا المتكررة والتى أصابتنا بالإحباط أنا وجيراني بسبب أزمة محطة الغزل وغياب الرقابة والتواجد الشرطي بها وانتشار للبلطجة ومروجي المخدرات وتعريض الفتيات والشباب من أبناء المعاهد والمدارس لأخطار التحرش والسطو والسرقة المواطنين"، بتلك الكلمات أعربت الحاجة "حسناء علي" من سكان منطقة الزهراء كما أيدت أن مسئولي الجهات التنفيذية بديوان مجلس المدينة وحي أول المحلة تجاهلوا إنارة طريق الرجبي الذي يعد مدخلا رئيسيا يصل بين مدينتي "المحلة – المنصورة".وأضافت أن مأساة محطة الغزل هو انتشار الباعة الجائلين أثناء خروج عمال الوردية الصباحية والمسائية وسط تكدس ملحوظ، وقيام الطلاب بالمدارس والمعهد الفني الصحي باستقلال القطارات من خلال التسطيح أعلاها سعيا فى قضاء حوائجهم والعودة إلي منازلهم.فى المقابل أكد محمد علوي طالب بالصف الثالث الثانوي، أنه شاهد تكرار حوادث سقوط أطفال وكبار السن أسفل عجلات القطار بتلك المحطة الكارثية التى أصبحت قنبلة موقوتة؛ لحصد أرواح المواطنين بسبب تقاعس المسئولين وتخاذلهم فى حل شكواهم المتكررة خلال الشهور الماضية على حد قوله.وناشد "علوي " الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير دعم موارد مالية تضخ من جهة وزارة النقل سعيا فى صيانة المحطة وإنشاء مزلقان الكتروني مطور يضمن تأمين أرواح المواطنين.فى ذات السياق كلف اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اللواء فتحي عبد الغني السكرتير العام بالتنسيق مع اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لتشكيل لجنة من قسم الرقابة والمتابعة لمعاينة موقع المحطة والمزلقان غير الآمن، سعيا فى حصر أخطاره ووضع آليات لدعمه وتطويره حفاظا على صالح المواطنين.كما قرر محافظ الغربية التنسيق مع مسئولي هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا لوضع جدول زمني لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف تطوير المحطة وترميمها وتوفير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها فى الفترة المقبلة.