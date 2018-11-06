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منوعات

زوجان ينتحران أمام قطار لرغبتهم البقاء مع بعض للأبد .. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:51 م
صدى البلد
أحمد شريف
انتحر زوجان اللذان ادعيا رغبتهم في البقاء مع بعضهم للابد، بعد ان احتضانا بعضهم الآخر وقفزا، أمام قطار مسرع بأحد محطات القطارات البريطانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت ميليسا وود (27 عاما) وشريكها كريستوفر لينلي (34 عاما) قد اعتادوا على حياتهم بعد محاربة إدمان الهيروين وفقدان وظائفهم وطردهم من منزلهم.

وأظهرت كاميرات المراقبة في محطة دونكاستر بجنوب مقاطعة يوركشاير البريطانية، الزواج وهم يعنقان ايديهم ببعضها، ويحتضنان قبل لحظات من قفزهما نحو القطار المسرع ويلقون مصرعهما في الحال.

وافادت الصحيفة ان بعد أيام من الحدث تم اكتشاف رسالة اعتذارية من خطاب كريستوفر وميليسا لعائلاتهم في منزلهم في دونكاستر.

وسجل المحقق نيكولا موندي حكما بالانتحار في محكمة دونكاستر للديون، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 27 مارس من هذا العام.
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