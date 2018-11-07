برلماني: منتدى الشباب فرصة مهمة للترويج السياحي

قال الدكتور محمد عبدة عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تنظيم منتدى العالم للشباب في مدينة شرم الشيخ؛ مهم للغاية للترويج عن السياحة في مصر.





وأضاف "عبدة" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن النجاح الذى يحققه منتدى شباب العالم وفعالياته الثقافية؛ يبرز للشباب المشاركين، إلى أى مدى مصر دولة منفتحة ومحبة للثقافة ومهتمه بالحضارات والحفاظ عليها.



