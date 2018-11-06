وزيرة الصحة: 580 شابا وفتاة بمنتدى شرم الشيخ أجروا المسح الخاص بـ فيروس سي

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الامراض غير السارية، والعيادتين الطبيتين الميدانيتين، المتواجدتين داخل قاعة المؤتمرات المقام بها منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 الى 6 نوفمبر الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة راجعت عددا من تم اجراء المسح لهم من الشباب المصريين المشارك فى المنتدي حيث تم مسح 580 شابا وفتاة، وراجعت دورة العمل بنقطة المسح ، وتأكدت من تسجيل كافة الشباب الذى تم اجراء مسح لهم على النظام الالكتروني ضمن قاعدة بيانات المبادرة.



كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان ، العيادات الطبية داخل قاعة المؤتمرات، وأوضحت أنه تم تقديم الخدمة الطبية والكشف على 390 من الشباب الذى تردد على العيادات، مشيرة الى أنه تم تحويل 8 حالات الى مستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقى الخدمة الطبية الفائقة، موضحة أنها حالات كانت تعاني من ذبحة صدرية وكسور، وتشنجات، مؤكدة انه لايوجد إصابات او حالات مرضية خطرة بين الشباب.



واشار "مجاهد" الى أن العيادات تحتوي على فريق طبي على أعلى مستوي من مختلف التخصصات ، منها الطوارئ والإسعافات الأولية، والقلب، والباطنة، بالاضافة الى وجود عناية مركزة مجهزة.



وأثنت وزيرة الصحة والسكان، على المجهود المبذول من الفرق الطبية، والإسعاف لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لوفود شباب العالم المشارك في المنتدى.