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أخبار العالم

العاهل الأردني يتسلم رسالة من سلطان عمان

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسلطنة عمان، والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم/الثلاثاء/ الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، الذي سلمه رسالة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/.

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبحث الأزمات التي تمر بها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

من ناحية أخرى، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق توماس بيرجسون التعاون العسكري بين البلدين، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

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