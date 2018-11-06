الصحف الإسرائيلية: انتخابات الكونجرس تحدد الفائز بالسباق الرئاسي 2020.. تحسم مصير ترامب ومستقبل أمريكا.. الجالية اليهودية تساند ترامب وتؤيد الجمهوريين.. وإسرائيل تسب الديمقراطيين عبر إنفوجراف

الصحف الإسرائيلية:

"يسرائيل هيوم": هكذا تحدد انتخابات الكونجرس نتائج السباق الرئاسي 2020

"هآرتس": انتخابات الكونجرس تقرر مصير رئاسة ترامب ومستقبل أمريكا

"يديعوت": إسرائيل تساند ترامب وتؤيد الجمهوريين فى انتخابات الكونجرس

"إسرائيل" تنشر إنفوجرافا لانتخابات الكونجرس يسب الديمقراطيين

اهتمت الصحف الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بانتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي، وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل السياسة الأمريكية، ورئاسة دونالد ترامب وكيف سيكون دور المرأة الأمريكية بالانتخابات، وكيف تساند الجالية اليهودية الأمريكية ترامب، معربة عن مخاوفها من فوز التيار الديمقراطى.وخصصت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم، الثلاثاء، صفحة بالجريدة الورقية للحديث عن انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي، مؤكدة أن تلك الانتخابات هى من ستحدد نتائج السباق الرئاسي الأمريكي بـ 2020.وقالت "يسرائيل هيوم" إن مؤشرات استطلاع الرأي تتجه نحو فوز الديمقراطيين فى الانتخابات الجارية بالكونجرس، وهو التيار المضاد لإسرائيل والذي كان يدعم هيلارى كلينتون بـ 2016، موضحة أن جميع النتائج متوقعة من قبل إسرائيل.وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن فلوريدا من الولايات الأمريكية الأكثر تأثيرًا في الانتخابات بدرجة كبيرة، والدليل على ذلك انتخابات باراك أوباما بـ2012 وانتخابات ترامب بـ2016 وانتخابات جورج دبليو بوش بـ 2000، وتعد هذه الولاية صندوقًا للمفاجآت في كل حملة انتخابية.وأوضحت الصحيفة العبرية أنه حتى لو كانت نتائج استطلاعات الرأي تتوقع فوز الديمقراطيين، فهناك احتمال أكبر لفوز التيار الموالي لإسرائيل وهو الجمهوريين، والدليل على ذلك انهيار جميع توقعات انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.وأكدت "يسرائيل هيوم" أن الملياردير اليهودي عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج يستثمر رأس ماله لمساعدة الديمقراطيين في ولاية فلوريدا، وهذا هو الرجل موالٍ كبير لـ إسرائيل، وهناك علاقة فريدة بين ولاية فلوريدا ودولة إسرائيل، حيث كانت وولاية فلوريدا من أوائل من سن قانون ضد حركة BDS المقاطعة لـ إسرائيل.وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن انتخابات التجيدي النصفى لانتخابات الكونجرس الأمريكي التى بدأت هى من سيحدد مستقبل السياسة الأمريكية وهل سيبقى الرئيس دونالد ترامب فى منصبة أم ستتم الإطاحة به.وقالت "هآرتس" العبرية إن ملايين الأمريكيين سيقومون بانتخاب ممثليهم فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومن المناصب العامة، كما سيقررون القضايا المحلية مثل تقنين القنب وحقوق التصويت للسجناء المفرج عنهم.وأضافت أن المرأة الأمريكية بإمكانها أن تغير مسار التصويت بانتخابات الكونجرس لأن عام 2018 هو عام المرأة الأمريكية، وقد شاركت 524 امرأة في الانتخابات التمهيدية في مختلف البلدان، وتغلبت منهن 257 على منافسيهم وخضن الانتخابات في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، ويحمل عام 2018 للكونجرس غطاءً أكثر أنوثة يمكن المرأة من مناصب أكثر داخل الكونجرس.وتابعت "هآرتس" أن انتخابات الكونجرس اليوم ستؤثر على العامين المقبلين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستحدد نتائج الانتخابات ما إذا كان سيستمر ترامب مع الدعم غير المشروط من الجمهوريين في الكونجرس أم ان الحزب الديمقراطي هو من سيسيطر على الموقف.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن انتخابات التجديد النصفى للكونجرس تشهد منافسة غير مسبوقة بين عدد كبير من النساء على المناصب العامة في الانتخابات النصفية الأمريكية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، الثلاثاء، إن انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس الأمريكي تشير إلى رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن إسرائيل على يقين تام أن كل ما قامت به فى انتخابات عام 2016 الرئاسية بأمريكا لن يضيع.وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن أعضاء الجالية اليهودية الأمريكية ستحتشد لنصر تيار الجمهوريين الموالى لترامب والداعم لإسرائيل، مشيرة إلى مسيرات مؤيدي ترامب التى تدعو لانتخاب الجمهوريين.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن آخر استطلاع للرأي فى الولايات المتحدة كشف أن 52٪ من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب، فيما تعهد خصوم الرئيس الأمريكي بالتصويت لمرشحي الحزب الديمقراطي الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي.وأكدت أن ترامب لديه إنجازات تعكس نتائج الاستطلاع، حيث نجح فى إيقاف الهجرة غير الشرعية كما أغلق الحدود مع المكسيك.ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنفوجرافا حول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكى، والذي يشير إلى التأييد التام للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وللتيار الداعم له الكونجرس.ويشير الإنفوجراف الذى نشرته "يديعوت أحرونوت" إلى مساندة إسرائيل للرئيس الأمريكي، حيث يتحيز لتيار الجمهوريين ويشيد بهم وبجهودهم بجانب ترامب فى تعافى الاقتصاد الأمريكي ووقف الهجرة غير الشرعية وإغلاق الحدود مع المكسيك.ويسب الإنفوجراف الإسرائيلي تيار الديمقراطيين ويصفهم بالحمير ويسب المؤيدين والداعمين لهم وهو التيار المضاد لتيار الرئيس الأمريكي.وقالت "يديعوت أحرونوت" إن أعضاء الجالية اليهودية الأمريكية ستحتشد لنصر تيار الجمهوريين الموالى لترامب والداعم لإسرائيل، مشيرة إلى مسيرات مؤيدي ترامب التى تدعى لانتخاب الجمهوريين.وبدأ الناخبون الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بالإضافة لاختيار عدد من حكام الولايات، حيث يتم التصويت على اختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435 وحكام 36 ولاية.