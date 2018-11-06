برعاية وزير التربية والتعليم أولادنا في عنينا تكشف على 1100 تلميذ بالفيوم

واصلت مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس، عملها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد، برعاية وزارة التربية والتعليم.



وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم الكشف أمس على ١١٠٠ تلميذ من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة منشأة سيف النصر للتعليم الأساسي بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق قيادات المحافظة.



وأضاف عبد الفتاح أنه الكشف شمل أمراض العيون وإجراء تحاليل الأنيميا والسكري لطلاب المدرسة، وأيضا الكشف على ١٦ طالبة من الفصل المجتمعي التابع لمحو الأمية وتعليم الكبار، والكشف على ٥٠ معلما ومعلمة وعمال المدرسة وذلك لخلق بيئة صحية داخل المدارس التعليمية بالمحافظة.



وأوضح عبد الفتاح، أنه تم توزيع ٥٠٠ عبوة قطرة عيون، وتسجيل ٢٠٠ نظارة طبية وتحويل ٥ حالات تدخلات جراحية بالعين، وتم توزيع ٤٥٠ عبوة حديد لعلاج الأنيميا ل ١٥٠ طفل تكفي لمدة شهر، وسحب عينات من ٤٠ طفلا يعاني من أنيميا شديدة أو ارتفاع مستوى السكر في الدم لإجراء تحاليل معملية أخرى، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف ٨ حالات أمراض جلدية والتهابات شديدة بالحلق مصحوبة بحمى روماتيزمية وحالات ضعف عام تم الكشف عليهم من قبل الفريق الطبي وتوفير العلاج.