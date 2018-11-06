تطوير دار الضيافة بمجمع سبرباي بجامعة طنطا.. صور

أعلن الدكتور عماد عتمان نائب، رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن الانتهاء من تجديد وتطوير دار الضيافة بمجمع الكليات بسبرباى لتكون جاهزة لاستقبال النزلاء من أعضاء هيئة التدريس أو المغتربين سواء بهدف الإقامة أو الزيارة أو حضور المؤتمرات العلمية، موضحًا أن التجديدات تأتي فى إطار حرص الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة على التطوير، وتقديم الأفضل دائما للجامعة وأعضاء هيئة التدريس.



وأضاف الدكتور عماد عتمان أن دار الضيافة تم إنشاؤها بهدف تقديم الخدمات الخاصة بالفندقة والتغذية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب من جامعة طنطا والجامعات الأخرى، بالإضافة إلى ضيوف الجامعة ووفودها الأجنبية، والمساهمة فى تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها، ومعاونة الجامعة فى القيام برسالتها سواء فى تعليم الطلاب أو تدريبهم فى مجال الفندقة والتغذية، والإسهام فى تدريب أفراد المجتمع على الأسس العلمية والفنية الحديثة فى مجال اختصاصات الدار، والمساهمة فى الأعمال الخدمية والإنتاجية سواء داخل الجامعة او خارجها، وتوثيق الروابط مع المجتمع الخارجى وخاصة العاملين فى مجال الدار.



ومن جانبه أشار الدكتور تامر سمير مدير مركز الخدمة العامة بدار الضيافة أن الدار تتكون من 3 طوابق؛ تضم جناحا و22 غرفة فردية، مؤكدًا تجديد المفروشات والدهانات بالكامل، وتزويد الغرف بشاشات تليفزيون جديدة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مركز الخدمة العامة بكلية الزراعة لتحضير وجبات غذائية لتقديمها للنزلاء.

