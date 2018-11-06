الداخلية تواصل ملاحقة الخارجين عن القانون.. حملات بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالمحافظات.. ضبط 3 من حائزى الأسلحة النارية.. و68 قضية اتجار وتعاطى مخدرات.. متابعة الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار

حملات تموينية مكبرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى القوصية

ضبط 68 قضية اتجار وتعاطى مخدرة وأسلحة مع 100 متهم

تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها بالتعاون مع القطاعات المختلفة، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة الخارجين على القانون، وتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجون على القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة، ومراقبة الأسواق ومتابعة الاسعار فى مجال التموين، وضبط القائمين عليها.شنت الاجهزة الامنية حملات تموينية مكبرة بمديريات أمن " الغربية ، الفيوم، سوهاج" والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية، لمتابعة حركة الأسواق ، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.ففى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم ضبط 12 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و189 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و11 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و83 قضية فى مجال الغش التجارى، و 551 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و 23 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط 28، و قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و10 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.واطار نشاط مديرية أمن الغربية، تم ضبط 52 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط المدعو رزق.أ.م- سن 45 – صاحب مطحن ملح طعام "بدون ترخيص" ، كائن ببندر زفتى ، وبحوزته طن ملح طعام غير صالح للإستخدام ، وضبط المدعو أحمد.ع.ح- سن 32 ، لإدارته مصنع مياه "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزته عدد 2100 لتر مياه غير صالحة للاستخدام.وبمديرية أمن الفيوم، تم ضبط المدعو محمد.ع.ع– سن 27 – مدير مسئول عن مصنع لإنتاج المقرمشات " بدون ترخيص" ، كائن بدائرة مركز شرطة طامية ، وبحيازته سلع مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (500 كيلو مقرمشات ، 7200 عبوة "سناكس" جميعها مجهولة المصدر ، وغير مدون بها تاريخ إنتاج أومدة صلاحية.وفى مديرية أمن سوهاج، تم ضبط المدعومحى.ف.ف- سن42- مدير مسئول عن مركز لتعبئة السكر " بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج – لإدارته مركز لتعبئة سكر "بدون ترخيص" ، وبحوزته 5 طن سكر تموينى .كما تمكن أمن أسيوط من ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية وطلقات كانوا بصدد استخدامها للتشاجر مع آخرين.وردت معلومات لمباحث مركز شرطة القوصية، مفادها قيام بعض الأشخاص بدائرة المركز، بتجهيز وإعداد أسلحة نارية بقصد التشاجر مع أشخاص آخرين بذات الناحية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط، محجوب. ع.م، سن 35 "مزارع".. وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39مم"- و8 طلقات لذات العيار، ومصطفى. ع.م، سن40 "مزارع" ..وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 مم"- و10 طلقات لذات العيار، ومحمد. ش. ع، سن 17 "طالب" وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39مم" و7 طلقات لذات العيار .. مقيمين جميعًا بدائرة المركز.بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.فيما شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة أمنية مكبرة، لضبط قضايا المخدرات، ومواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات، وضرب أوكارها، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين عن القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة، وضبط القائمين عليها.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضى 2 نوفمبر الجارى، من ضبط 68 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (101) متهم.. وبحوزتهم، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (300,155 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (46,198 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,350 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 3 جرام ) ، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 650 جرام ) .كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,060 كيلو جرام ) .كمية من مخدر الفودو وزنت ( 500 جرام ) .كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت ( 42 جراما) .كما تم ضبط عدد ( 50 ) قرص إكستاسى مخدر .( 477 ) قرص كبتاجون مخدر .عدد ( 73286 ) قرص مخدر مختلف الأنواع .عدد ( 510 قرص ، 14 أمبول ) من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.عدد ( 25 ) طابع LSD مخدر .كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت ( 2 جرام ) ، و بندقية آلية ، عدد 5 خزينة بندقية آلية ، عدد 192 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، عدد 7 قطع أسلحة بيضاء.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون .