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أخبار العالم

هاشتاج votetoday# يتصدر تويتر خلال بدء انتخابات الكونجرس الأمريكية .. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
احمد شريف
تصدر هاشتاج votetoday## موقع التغريدات تويتر قبل بدأ انتخابات الكونجرس المنعقدة اليوم بكافة الولايات الامريكية لاختيار مرشحيهم.

وتضمن الهاشتاج العديد من الصور لاصطفاف الناخبين أمام اللجان، والتعليقات التشجيعية للنزول والتفاعل مع العملية الانتخابية، وانتقاء المرشحين الجدد للكونجرس الأمريكي.

فيما بينت احد الصور المعروض بالهاشتاج votetoday#، أحد الناخبين يحمل كلبًا مرتديًا تي شيرت يشبه عالم امريكة للاحتفاء بالعملية الانتخابية المنعقدة اليوم.

ويصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ 435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.
هاشتاج votetoday# يتصدر تويتر خلال بدء انتخابات الكونجرس الأمريكية .. صور
هاشتاج votetoday# يتصدر تويتر خلال بدء انتخابات الكونجرس الأمريكية .. صور
هاشتاج votetoday# يتصدر تويتر خلال بدء انتخابات الكونجرس الأمريكية .. صور
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