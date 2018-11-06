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أخبار العالم

تركيا تدرس زيادة رحلاتها الجوية لمصر وإطلاق خط جديد إلى الأقصر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:33 م
طائرة تابعة للخطوط
طائرة تابعة للخطوط التركية
رحيم يسري
قال مدير عام الخطوط الجوية التركية بلال أكشاي، اليوم الثلاثاء، إن 44 رحلة تنطلق أسبوعيا من تركيا إلى مصر، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لفتح خط طيران إلى مدينة الأقصر، بحسب صحيفة "يني شفق" التركية.

وأوضح أن عدد رحلات الخطوط التركية إلى مصر أسبوعيا تقدر بـ 44 رحلة، تنطلق إلى 4 مدن مصرية هي القاهرة، والإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة.

وأضاف أكشاي أن عدد ركاب الرحلات بين مصر وتركيا زاد 20% في 2018، وهذا "مؤشر إيجابي"، مشيرا إلى وجود توجه لزيادة عدد الرحلات إلى القاهرة والإسكندرية.

وتابع مدير عام الخطوط التركية قائلا "نفكر أيضا أن تتحرك خطوطنا الجوية إلى مدينة خامسة بمصر هي الأقصر.. ونعمل على اتخاذ إجراءات رسمية في هذا الصدد"، وفقا للصحيفة التركية.

وتوقع أكشاي، زيادة في عدد الرحلات بين مصر وتركيا في 2019، مشيرًا أن هناك تعاونا جديدا بين الخطوط التركية ونظيرتها المصرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكشاي، على هامش زيارته الحالية إلى مصر، للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوى "الإكوا"، الذي انطلق أمس ويختتم غدًا، حيث حل 33 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعضاء الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى "الاكو"، ضيوفا على مصر لبحث شئون داخلية ومستجدات أوضاع الطيران.
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