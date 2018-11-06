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أخبار العالم

صحيفة تركية: احتجاز مواطن تركي وزوجته داخل القنصلية التركية في ألمانيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
تعرض زوجان لمعاملة سيئة من موظفي القنصلية التركية في مدينة أيسين الألمانية التي ذهبا إليها قصد الحصول على بعض الوثائق الشخصية.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الثلاثاء أن الزوج وزوجته احتجزا داخل القنصلية لفترة محدودة بعد فصلهما عن بعضهما البعض.

وتحدث الزوج إلى قناة (ميديا بولت) على موقع يوتيوب.. موضحا أنه تم فصله عن زوجته داخل القنصلية وتم وضعهما في غرف منفصلة، ووجه موظفو القنصلية إليهما أسئلة لا علاقة لها بنوع الإجراءات التي حضرا من أجلها.

وذكر المواطن التركي ، الذي يعيش في ألمانيا منذ 39 عامًا وعمل في شركات ألمانية ، أن القنصلية التركية صادرت جواز سفره.
ويتعرض آلاف المواطنين الأتراك إلى الحرمان من المعاملات القنصلية في البلاد التي يتواجدون فيها منذ المحاولة الانقلابية في تركيا بزعم معارضتهم للنظام الحاكم في تركيا.
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