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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي أكد على استقرار المنطقة العربية وتوحدها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
القسم السياسي
قال إبراهيم الشهابي عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية نجحت في دمج شباب العالم، ليشاركوا الخبرات والمعلومات وتقوية العلاقات بينهم من خلال تقارب الأفكار وعرض الآراء ومناقشتها، مشيرا إلى اهمية مؤتمرات الشباب التي تنعقد حاليا، والتي يتم فيها مناقشة القضايا الهامة علي الساحة المتعلقة بالمجتمع وذلك بوضع حلول تمنع التعصب وتحارب الفكر المتشدد.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد في كلمته اليوم علي عدة اشياء، وهي حرص مصر علي استقرار المنطقة العربية ضد منظمات تحاول زعزعة هذه الأفكار من خلال إثارة المشاكل والتركيز علي موضوعات تشعل الرأي العام، وتوجيه رسالة للمجتمعات بضرورة الحفاظ علي اوطانهم من واستقرارها، كما وجه رسالة للاعلاميين بعدم اثارة المشاكل والفتن في الدول العربية.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مؤتمرات الشباب حققت نجاحا باهرا، حيث شارك فيها عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات تدعم الشباب وتبث روح القيادة بداخلهم من خلال تأهيليهم وإعدادهم وتناولهم للقضايا بشكل جديد وإيجابي.

وتابع الشهابي، أن الإعلام المصري قام بالدور المطلوب منه علي أكمل وجه، حيث قام بابراز منتدي الشباب وعمل الدعاية الجيدة له.
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