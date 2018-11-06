ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

سكان منطقة الصفا ببورسعيد يشكون طفح المجاري في الشوارع

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
اشتكى أهالي منطقة الصفا التابعة لحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، من انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع نتيجة عدم صيانة الشبكة منذ سنوات.

قال محمد عبده، أحد سكان المنطقة في رسالته لـ صدى البلد: «خلاص زهقنا ومش عارفين نعيش مياه المجاري والصرف الصحي في كل الشوارع.. وتعبنا من كتر الشكوى للمسئولين ومفيش حد بيتحرك أو بيحل المشكلة».

وتابع «جميع الأهالي بيعانوا من المشكلة.. والمسئولين بيردوا بس مفيش فعل على أرض الواقع لحل المشكلة اللي كان الناس بتعاني منها».

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
loading...

ترشيحاتنا

بوست رجل رئيس المدينة فركلني بقدمه.. بائعة الخضار لـ صدى البلد: اتهنت قدام أطفالي والاعتذار مش كفاية

ننشر خطاب الكاف الموجه إلى الجبلاية بعقوبات الأهلى ووليد أزارو

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

السيسي: محمد بن زايد أخي وحبيبي وليس مجرد صديق

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الأشقاء العرب

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

إيران توجه أقوى تحذير: أيام صعبة لمستهلكي البترول في العالم

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

شيكابالا يرحل عن الدوري اليوناني ووجهته المقبلة مفاجأة

شاهد.. رجل إطفاء يجازف بحياته لإنقاذ طفلة من سيول الكويت

وفد رسمي من الترجي لاستقبال بعثة الأهلي في تونس..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟