سكان منطقة الصفا ببورسعيد يشكون طفح المجاري في الشوارع

اشتكى أهالي منطقة الصفا التابعة لحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، من انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع نتيجة عدم صيانة الشبكة منذ سنوات.



قال محمد عبده، أحد سكان المنطقة في رسالته لـ صدى البلد: «خلاص زهقنا ومش عارفين نعيش مياه المجاري والصرف الصحي في كل الشوارع.. وتعبنا من كتر الشكوى للمسئولين ومفيش حد بيتحرك أو بيحل المشكلة».



وتابع «جميع الأهالي بيعانوا من المشكلة.. والمسئولين بيردوا بس مفيش فعل على أرض الواقع لحل المشكلة اللي كان الناس بتعاني منها».



يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

