في عيد ميلاد إيما ستون.. تعرف على اسمها الحقيقي وعقدتها النفسية

شقت النجمة العالمية إيما ستون طريقها في هوليوود من خلال المشاركة في الأعمال الكوميدية أثناء فترة المراهقة، واجتهدت وواجهت الكثير من الصعوبات حتى وصلت للقمة وأصبحت اسما لا يستهان به في السينما الأمريكية.



وفي عيد ميلادها الـ30 نرصد لكم أهم المعلومات عن ايما ستون:



- اسمها الحقيقي Emily ولكنها استقرت على اسم Emma ليعرفها العالم من خلاله بسبب الممثلة Emily Stone التي سبقتها في الدخول لعالم هوليوود السينمائي.



- عانت إيما من صوتها الذي وصف في بعض الاحيان بالمزعج لأنها كانت وهي طفلة تبكي وتصرخ طوال الوقت.



- كانت تعاني من بعض المشاكل النفسية في مرحلة الطفولة وتغلبت عليها من خلال المشاركة في عروض مسرحية.



- رفضت عائلة ايما انتقالها للاستقرار في كاليفورنيا ثم أقنعتهم بتقديم مشروع من تصميمها أطلقت عليه اسم Project Hollywood.



- لم تلقَ إيما قبولا في عدد من اختبارات التمثيل في بداية مشوارها الفني.