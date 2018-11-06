المقاصة يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد بالدورى الممتاز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 .



وعقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي المقاصة، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على فريق الاتحاد السكندري وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي.



وحذر يوسف اللاعبين من صعوبة اللقاء، خاصة أن الاتحاد خسر آخر مبارياته بالدوري أمام بيراميدز، وهو ما يجعله يدخل مباراة الخميس وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه بالدوري.

