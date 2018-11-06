وزيرة السياحة تلتقى ممثلى شركة ‪TUI‬ العالمية لتعزيز الرحلات لمصر‬.. صور

التقت رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم، بممثلي مجموعة ‪ العالمية‬ ‪TUI‬والتي تعد واحدة من أكبر شركات السياحة والطيران في العالم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر وذلك على هامش بورصة لندن السياحية.



وقال ممثلو الشركة إن هناك طلبا متزايدا على زيارة مصر من قبل عملائهم في العديد من الدول على رأسها ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا وبلچيكا وهولندا، مؤكدين أن الموسم الجديد مبشر للغاية.



وقدم ممثلو الشركة عرضا عن حجم أعمالهم في مصر وعن التطور الإيجابي في حجم هذه الأعمال خلال الفترة الماضية، وأبدوا رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة، وفي مزيد من التعاون مع الوزارة من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد، وفِي حملات التسويق المشتركة.



ومن جانبها أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى مميزات برنامج التحفيز الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018- 2020 والذى بدأ العمل به من أول نوفمبر الجاري وحتى إبريل 2020، وأكدت أنه تم الانتهاء من صرف كافة المستحقات المتأخرة المتعلقة بالبرنامج السابق لتحفيز الطيران، مضيفة أن البرنامج الجديد يستهدف تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ويعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.



وأكدت أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، مشيرة إلى أن تصنيف الفنادق المصرية لم يتم تحديثه منذ عام ٢٠٠٦ في ظل متغيرات كبيرة وسريعة، مضيفة أنه يتم حاليا العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، ومشيرة إلى صندوق تطوير الفنادق الذى يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى.