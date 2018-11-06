محمد رمضان ينشر صورة مع خالد الصاوى ويعلق: انتظرونا قريبا

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة تجمعه بالفنان خالد الصاوى، وكتب رمضان على الصورة : "نورتنى امبارح كانت قعدة جميلة في حب الفن والبلد والناس ربنا يديم المحبة انتظرونا قريبا.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل "نسر الصعيد"، والذي خاض به السباق الرمضانى الماضي وحقق نجاحا كبيرا.



وشاركت محمد رمضان البطولة النجمة وفاء عامر، وعدد كبير من الفنانين منهم سيد رجب والتونسيتان درة وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ودينا، ومحمد عز، ومها أبو عوف، وباسل الزارو، وصبرى عبد المنعم، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامى.