النواب: مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة خلال الاجتماعات المقبلة

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعات لها على مدار الأيام المقبلة؛ لمناقشة منظومة الضرائب، ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.





واشار "عمر" فى تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أنه ستتم مناقشة الاعتمادات الإضافية التى سيجري ضخها فى شريان "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" و"المستشفيات الجامعية"، والعمل على تطويرها، مؤكدا أن تلك القطاعات ستشهد دفعة قوية خلال الفترات المقبلة.



