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برلمان

النواب: مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة خلال الاجتماعات المقبلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:23 ص
ياسر عمر سيبة
ياسر عمر سيبة
أمينة الدسوقى
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعات لها على مدار الأيام المقبلة؛ لمناقشة منظومة الضرائب، ومراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

واشار "عمر" فى تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أنه ستتم مناقشة الاعتمادات الإضافية التى سيجري ضخها فى شريان "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" و"المستشفيات الجامعية"، والعمل على تطويرها، مؤكدا أن تلك القطاعات ستشهد دفعة قوية خلال الفترات المقبلة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الانعقاد، يوم السبت المقبل، الموافق 10 نوفمبر؛ لمناقشة أبرز الملفات التي يضعها المجلس على طاولته.
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