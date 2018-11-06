فيلم سلمى حايك الجديد.. تفاصيل وصور من لوكيشن التصوير

بدأت النجمة العالمية سلمى حايك تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد Limited Partners الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية.



وشوهدت حايك، في موقع تصوير الفيلم بـ "لوك" مختلف مرتدية باروكة من اللون البرتقالي، وتواجدت أيضا الممثلة الأمريكية تيفاني هاديش والأسترالية روز بيرن.



وتدور أحداث الفيلم حول صديقتين تقرران إنشاء شركة ناجحة ثم تواجهان اختبار صعب يحدد مصير صداقتهما بتلقى كل منهما عرض استحواذ على أسهم الشركة، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 28 يونيو 2019.





