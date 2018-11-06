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أخبار العالم

مجلة أمريكية: حزب ترامب يترقب وقوع مذبحة انتخابية لمرشحيه للكونجرس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية أن الحزب الجمهوري يستعد لحدوث مذبحة لمرشحيه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس حيث اتجه الأمريكيون صوب مراكز الاقتراع من أجل التصويت لاختيار نواب من الجموريين أو الديمقراطيين.

ووفقا للمجلة، استطاع الديمقراطيين أن يحققوا نجاحا في منطقة الغرب الأوسط الصناعية، حيث توجد ولايات ويسكونسن وميتشجان وبنسلفانيا، التى سبق و أن حقق فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسبا عاليا في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ونقلت المجلة عن مات جروسمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية ميتشجان قوله إنه بعد مرور عامين على فوز ترامب فلا يوجد حاليا ما يشير إلى أن بقاء هذا النجاح بل أن الجمهوريين يكافحون من أجل المنافسة.

وأضافت المجلة الامريكية أن ترامب يتحمل الكثير من المسؤولية بشأن هذا الوضع حيث انخفضت شعبيته بسبب سياساته التى أدت إلى تنشيط القاعدة الانتخابية للديمقراطيين بطريقة لم تستطع هيلاري كلينتون أن تفعلها أبدا، وتابعت أن الجمهوريين يتحملوا جزءا أخر بسبب فشلهم في استقطاب مرشحين أقوياء بينما استطاع الديمقراطيون جذب مرشحيين جيدين.


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