أوباميانج يفوز بجائزة لاعب الشهر في آرسنال

توج الجابوني بيير أوباميانج بجائزة أفضل لاعب في فريق آرسنال، خلال شهر أكتوبر الماضي.



وذكر الموقع الرسمي لنادي آرسنال، أن أوباميانج حصل على 55% من أصوات الجماهير، متفوقًا علي مسعود أوزيل صاحب المركز الثاني، وألكسندر لاكازيت صاحب المركز الثالث.



وشارك أومبايامنج مع آرسنال في 6 مباريات، خلال شهر أكتوبر سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع 6 أخرى.



يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.