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رياضة

أوباميانج يفوز بجائزة لاعب الشهر في آرسنال

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:23 م
صدى البلد
القسم الرياضي
توج الجابوني بيير أوباميانج بجائزة أفضل لاعب في فريق آرسنال، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي آرسنال، أن أوباميانج حصل على 55% من أصوات الجماهير، متفوقًا علي مسعود أوزيل صاحب المركز الثاني، وألكسندر لاكازيت صاحب المركز الثالث.

وشارك أومبايامنج مع آرسنال في 6 مباريات، خلال شهر أكتوبر سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع 6 أخرى.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.
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