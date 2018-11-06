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حوادث

تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و4 آخرين بتهمة القتل العمد لـ 2 ديسمبر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سفاح الجمالية وأربعة آخرين متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة بمنشأة ناصر لجلسة ٢ ديسمبر للمرافعة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي ووليد محمد ناجي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "عمر ع. ر."، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص."، وشهرته "عبده البيه"، و"هاني ع. ع."، هارب، و"محمد ع. ع."، الشهير بـ"أمير تلجة"، و"مصطفى ع."، وشهرته "مصطفي الضرس"، تهمة استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم "سكر م. م."، و"زينب س. ح."، و"عبد الرحمن س. م."، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذي بهم بغرض فرط السطوة عليهم.

كما أسندت النيابة تهمة القتل العمد، لقتلهم المجني عليه "سكر"، من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه.
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