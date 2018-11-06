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رياضة

ميلان يوضح موقف هيجواين من المشاركة أمام يوفنتوس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:20 م
صدى البلد
نور عادل
يعاني فريق ميلان، من كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه، خاصة المهاجم جونزالو هيجواين الذي خرج مصابًا خلال مباراة أودينيزي الأخيرة بالدوري الإيطالي.

وتعرض هيجواين لإصابة في الظهر، خرج بسببها من المباراة التي انتهت بفوز قاتل لـ ميلان بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ11.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن هيجواين سيغيب عن مباراة ميلان أمام ريال بيتيس الإسباني بالدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن الطاقم الطبي لميلان يتوقع أن يتعافى جونزالو في نهاية الأسبوع الجاري، من أجل مواجهة فريقه السابق يوفنتوس، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري.

وأشار إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، اليوم الثلاثاء.
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