المحاكم فى يوم.. المشدد 10 سنوات لمتهم و3 سنوات لآخر بأحداث حرق سيارة قناة التحرير.. تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية فض اعتصام النهضة لـ3 ديسمبر

المشدد 10 سنوات لمتهم و3 سنوات لآخر بأحداث حرق سيارة قناة التحرير

الحكم 5 سنوات على متهم في خلية طلاب حلوان بعد تغيبه عن الجلسة

دفاع متهم بفض النهضة يطلب براءة موكله: يحمل كارنيه الطريقة الصوفية

تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية فض اعتصام النهضة لـ3 ديسمبر

براءة متهم في إعادة محاكمته بـ أحداث عين شمس







قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة باكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهم علي محمد نجيب بالسجن المشدد ١٠ سنوات، والمتهم محمد علي بالسجن المشدد ٣ سنوات، في إعادة إجراءات محاكمة متهمين كان قد صدر ضدهما أحكاما غيابية بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.



كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.



أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 3 ديسمبر لاستكمال المرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.



كما قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعتبار حكم الـ 5 سنوات علي المتهم ضياء الدين يحيى فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، قائم بعد تخلفه عن حضور جلسة إعادة الاجراءات هو ودفاعه.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد وسكرتارية معتز مدحت.



كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، كما عاقبت المحكمة 15 متهما أخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان"



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.





قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة المتهم أحمد عيد ربيع في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عين شمس".



صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.



وكان المتهم قد واجه اتهامات بأنه وآخرين فى غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابى.



استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".



واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم صلاح بهجت، والذي طالب بالبراءة لعدم تواجد المتهم على مسرح الأحداث، مؤكدا بأن المتهم يحمل كارنيه الطريقة الصوفية وهو يبعد تماما عن جماعة الإخوان المسلمين وليس لهم صلة بهم من قريب أو بعيد.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

