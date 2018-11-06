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محافظات

اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:12 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية
مروة فاضل
قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتفقد برج المنوفية بمركز ومدينة قويسنا للإطمئنان علي الخدمات التي يقدمها البرج وبحث مدي إمكانية تعظيم الإستفادة القصوى من مواردها.

حيث تفقد محافظ المنوفية المطعم وأفران الفطير والقاعة الرئيسية والخيمة الكبيرة المجاورة للبرج، موجهًا مديرة البرج ببحث إمكانية تطويرها والاستفادة منها، كما استمع إلي شرح تفصيلي من مديرة البرج عن حجم الإيرادات ونوعية الوجبات المقدمة، واجتمع مع العاملين وحثهم علي بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للرواد لتحقيق أعلي معدلات الإيراد بما يعود بالنفع علي المحافظة.

وفي ذات السياق شارك محافظ المنوفية المجلس التنفيذي لمجلس مدينة قويسنا بحضور اللواء أشرف موافي رئيس مجلس ومدينة قويسنا ورؤساء الإدارات الخدمية ورؤساء الوحدات القروية بمقر المركز، وقد طالبهم محافظ المنوفية بالجد والاجتهاد والإخلاص في العمل ورفع درجة الإستعداد القصوي علي مدي 24 ساعة لخدمة المواطنين، مشددًا علي ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وقوة علي المخالفين، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون، كما طالبهم بالنزول للشارع والتواصل الفوري والمباشر مع المواطنين للتعرف علي مشاكلهم والعمل علي سرعة حلها.
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
اللواء سعيد عباس يتفقد برج المنوفية ويحث العاملين على بذل المزيد من الجهد
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