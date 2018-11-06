أندرو ثروت: رشحني شيخ الأزهر لتولى منصب سفير السلام العالمي

قال أندرو ثروت أحد سفراء السلام العالمي إن مشاركته فى منتدى شباب العالم هذا العام جاءت كسفير عن طريق مشاركته الوطنية سواء فى الكنيسة الأرثوذكسية، أو بالتحدث إلى الكثير من علماء الأزهر و المسلمين لافتا إلى أنه تم ترشحه من قبل شيخ الأزهر لتولي هذا المنصب.



وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" بفضائية تن، يوم الثلاثاء، أن المبادرة فى كامبردج كانت تدار مع شباب من لندن و شباب من العرب حول موضوع أن الله واحد فى جميع الأديان، لافتا إلى أنه خرج من هذا النقاش بنشر هذه المبادرة حول العالم.



وأوضح أن الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجهاد عامر عضو مجلس النواب كانا من الداعمين له في لندن.



وأكد أن المنتدى هذا العام بعث رسائل عديدة منها أنه لا وجود لما يسمى إرهاب فى مصر، وأن مصر بلد الأمن والأمان.