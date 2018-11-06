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ثقافة

مكافحة التطرف الفكري بثقافة شطورة بسوهاج

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام بيت ثقافة شطورة محاضرة تثقيفية بعنوان "مكافحة التطرف الفكرى" ألقاها عبد الحفيظ أبو زيد بمعهد السلام الأزهرى، وتناول مفهوم التطرف الفكرى والطرق السلمية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما شارك كلا من الشيخ .محمود محمد سلامة شيخ المعهد عن دور العملية التعليمية فى مواجهة التطرف الفكرى والشيخ أحمد أبوعلي وكيل منطقة طهطا الأزهرية وأشار إلى مفهوم الدين فى معاملات الإسلام، واختتمت المحاضرة بكلمة الشيخ عبده عبدالستار واعظ بالأوقاف عن الأخلاق التى تحلى بها المسلمون عبر العصور.

وفي إطار متصل عقد نادى الطفل ببيت ثقافة طما مسابقة لألعاب الأطفال، وأقام بيت ثقافة أخميم يوم ثقافى بمدرسة السيد محمود الشريف.
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