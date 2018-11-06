أمطار وعواصف تغزو ميادين الغربية والمحافظ يفعل غرف الطوارئ.. صور

أعطى اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء وزارة الصحة والتموين والتعليم والكهرباء والطب البيطري والاتصال ومديرية الأمن بالضرورة رفع درجة التأهب القصوى استعدادا لموجة الطقس السيئ وتساقط الأمطار لتأمين أرواح وحياة المواطنين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



وجاء ذلك تزامنا مع هطول الأمطار بشكل كثيف وانتشار موجة البرودة والضباب التى أصاب الأهالي والمواطنين ودفعتهم لارتداء الملابس الثقيلة، فضلا عن تعطل حركة المواصلات جزئيا بكافة الطرق الفرعية التى تطل على أراضي زراعية والترع بسبب ارتفاع موجة الضباب وشدة الرياح بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.



فى ذات السياق شدد محافظ الغربية التأكد من جودة الصلاحية التشغيلية لسيارات كسح وشفط المياه بمجالس المدن والتأكد من فعالية عمل غطاسات الأنفاق، وتفعيل دور غرف العمليات والتواصل مع المواطنين أولا بأول خلال موجة الطقس المحتملة خلال الأيام المقبلة .



