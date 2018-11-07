برلماني: الترويج للسياحة المصرية في بورصة لندن خطوة مهمة

قال حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة السياحة، حملة؛ للترويج للسياحة في مصر ببورصة لندن؛ خطوة مهمة للغاية لجذب السائحين، خاصة وأن بورصة لندن من أهم المعارض الدولية للترويج السياحي.





وأضاف "خاطر" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية في السياحة، وإبراز مقومات السياحة بمصر من شواطئ ومدن سياحية وأماكن أثرية؛ يجعل السائحين يحاكون كل المعالم فى مصر قبل زيارتها.





وأشار إلى أن منتدى شباب العالم أيضا وتنظيمه بشرم الشيخ يبعث رسالة طمأنينة لمختلف شعوب العالم بأن مصر آمنة، وبها كافة مقومات السياحة المطلوبة".



