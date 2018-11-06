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الكثافة الطلابية شبح يهدد التعليم.. الرئيس السيسي: نحتاج لـ 250 ألف فصل بتكلفة 130 مليار جنيه.. نواب: موازنة التعليم ضئيلة جدا.. وعلينا جميعا التضحية من أجل البلاد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
  • السيسي: نحتاج لبناء 250 ألف فصل لحل كثافة الطلاب
  • مصطفى كمال الدين: 40 مليار جنيه فوائد ديون تخصم من موازنة التعليم
  • سمير غطاس يطالب بأفكار خارج الصندوق لحل أزمة الكثافات الطلابية
  • خطة البرلمان: العلاوة الدورية ستصرف فى موعدها وفقا لتصريحات الرئيس

بناء الدول لا يأتي بالتمني ولكن بالتحمل، فكر سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذه على أرض الواقع وتوجيه كافة الجهود من أجل بناء الدولة المصرية وإرساء قواعدها وتوصيله لبر الآمان من خلال شعب استطاع عبور الصعاب، وتخطى التحديات، لترسيخ البنية التحتية، وتحقيق استقلالية الوطن.

فبالتأكيد بناء الدولة يعنى بناء إنسان قوي وأجيال قادرة على اتخاذ القرار، إلا أن هذا البناء يبدأ من التنشئة الصحيحة، وتوفير بيئة تعليمية سليمة، تستخرج منتجا نهائيا قادرا على وضع الخطط لتنمية البلاد، ولكن هذا النشء لا يمكن أن يثمر فى كثافة طلابية بالفصول، ولن يستطيع على الفهم والاستيعاب، وخاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه يجب بناء 250 ألف فصل لحل مشكلة الكثافة بالفصول، موضحًا أن تكلفة إنشاء تلك الفصول يصل إلى 130 مليار جنيه.

وشدد "السيسي"، على ضرورة البحث عن حل لتوفير هذا المبلغ، مضيفًا: "اخصموا من الوزارات كلها، مش هنطلع علاوة دورية للموظفين السنة دي".

من جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الحكومة لم تراع موازنة التعليم خلال الأعوام الماضية، على الرغم من الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء فصول جديدة للتغلب على أزمة الكثافة الطلابية.

وتابع كمال الدين فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، كان قد أكد أنه سيتم بناء 30 ألف فصل جديد، وتم بعدها الاتفاق مع لجنة التعليم بالبرلمان آنذاك على بناء 15 ألفا، وبعد تغير الوزير، ألغى الدكتور طارق شوقى وزير التعليم بناء الـ 15 ألف فصل المتفق عليها، وقام بإدخال التابلت فى المنظومة بشكل تجريبى، قائلا: "كان من الأولى بناء الفصول لتقليل الكثافات".

وطالب النائب، وزير التعليم بأن يتشبث بالحق الذى كفله الدستور لموازنة التعليم، فضلا عن اعتبار التعليم المشروع القومي الأول لمصر، وإيجاد خطة قوية للنهوض بالمنظومة، مؤكدا أن نهضة التعليم تتمثل فى رفع مرتبات المعلمين، وتدريبهم وتحديث البنية التحتية.

وأكد أن هناك 40 مليار جنيه فوائد للديون تخصم من موازنة التعليم، قائلا: "كيف يتم احتساب فوائد ديون على وزارة خدمية وليست إنتاجية، ولابد من أن نختصر من موازنات بعض الوزارات ونضيفها على موازنة التعليم".

فيما طالب النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة التفكير خارج الصندوق فيما يخص حل أزمة الكثافة بالفصول، وعدم التفكير بطرق تقليدية من خلال بناء الفصول، وخاصة أن الزيادة السكانية تتضاعف كل عام.

وأكد غطاس فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن التغيير والتطوير يأتي من خلال الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين، في المجال التعليمي، فضلا عن ضرورة إيجاد موارد مالية بديلة تحل أزمات الكثافة الطلابية، والعمل على تدريب المعلمين ورفع مستواهم، ومرتباتهم.

وطالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الشعب المصري بضرورة التضحية وتحمل المسئولية من أجل قيام الدولة المصرية وبناء الوطن، قائلا:" علينا جميعا التضحية من أجل البلاد".

وتابع عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إمكانية عدم صرف العلاوة الدورية للموظفين، جاءت فقط للتعبير عن ضرورة تحمل الصعاب من أجل الوطن، مؤكدا أن: "الرئيس أكد أنه حال الحاجة للعلاوة لن يتم صرفها فى أى سنة، مما يعنى أنها ستصدر للموظفين خلال العام المقبل وخاصة أن السيسي أصدر علاوة استثنائية منذ 4 شهور للموظفين".
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